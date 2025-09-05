５日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、煌めき☆アンフォレントの鈴木Ｍｏｂ．が登場した。

ＴＶｅｒ限定で配信された新人発掘のオーディション回「ＨＡＮＡＲＥ」に出演していたメンバーの１人で、見事に爪痕を残して地上波の正規回に初降臨した。

鈴木は「清純派アイドルをやらせてもらってます」と自己紹介。「ＨＡＮＡＲＥ」でも共演しているオズワルドの伊藤俊介が「とにかく風呂に入らないアイドル」と追加情報を添え、ノブは「どこが清純派やねん」とつっこんだ。

鈴木は隣に座っていた声優の花澤香菜の大ファンだと告白。熱い思いを伝えたが、大悟に「風呂入ってないって聞いてるから（花澤が）ちょっと引いてる」といじられた。その後も「お風呂に入らない方が健康にいいです」と語るなど、お風呂キャンセル界隈の新星キャラとしてセンセーショナルにデビューした。

鈴木は「ＨＡＮＡＲＥ」に出演した際、「お風呂に入らなくてもニオイがしない。１週間とか入らないんですよ」と主張。次々と鈴木の足のニオイを嗅ぐ流れとなり、出演者たちが「くっさ」「フェロモン系」「お腹痛い！」「マジで臭いです！」と大ダメージを受けて、一時スタジオがパニック状態となった。