Æ£°æÉ÷¡¢¥¿¥â¥ê¤Èµ®½Å¥¸¥ã¥ºÃÌµÁ¡Ö¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡×¡¡²¬»³¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î²Î¤âÈäÏª
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æÉ÷¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¡ÄÆ£°æÉ÷¡ÖLove Like This¡×MV
¡¡½ÂÃ«¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤«¤é°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Èµ®Ãø¤Ê¥¸¥ã¥º¥È¡¼¥¯¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥¿¥â¥ê¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â¥¸¥ã¥º¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡×¤È¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Í¡£¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö1Ëç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ù¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥¿¥â¥ê¤Ë¥Ò¥²¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ï¡¢BE:FIRST¡¦SOTA¡¢¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¡¢ME:I¡¦RINON¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£RINON¤Ï¡¢Æ£°æ¤ÈÆ±¤¸²¬»³½Ð¿È¤Ç¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥¶¥°¥¶¥°¤Î²Î¤Ã¤Æ²Î¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃÏ¸µ¥Í¥¿¤ÇÄ¾·â¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö²Î¤¨¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡¢¥¶¥°¥¶¥°¤Î²Î¤òRINON¤È²Î¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥Ã¥°¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Î²Î¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤«¤é¡ÖHachiko¡×¤È¡ÖPrema¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä°áÁõ¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¡ÄÆ£°æÉ÷¡ÖLove Like This¡×MV
¡¡½ÂÃ«¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤«¤é°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Èµ®Ãø¤Ê¥¸¥ã¥º¥È¡¼¥¯¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥¿¥â¥ê¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â¥¸¥ã¥º¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡×¤È¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Í¡£¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö1Ëç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ù¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥¿¥â¥ê¤Ë¥Ò¥²¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤«¤é¡ÖHachiko¡×¤È¡ÖPrema¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä°áÁõ¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£