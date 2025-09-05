陸上の世界選手権東京大会が１３日に開幕する。

約２００の国・地域から２０００人以上の選手が参加する見通し。東京では１９９１年以来、３４年ぶりの開催となる。国立競技場を主会場とする大舞台で、熱戦の主役となりそうな日本代表を紹介する。

男子２０キロ競歩 山西利和（２９・愛知製鋼）

２０１９年ドーハ大会、２２年オレゴン大会で２度の世界一に輝き、２大会ぶりの頂点に挑む今大会。「これまでの３回とは違うものかなと思っている。新たな気持ちで、フレッシュな思いで向かえればいい」

２３年ブダペスト大会は２４位と低迷。昨年の日本選手権では歩型違反による失格処分を受け、パリ五輪を逃した。大きな挫折をバネに、今年２月の日本選手権で１時間１６分１０秒の世界新記録を樹立し、東京大会の切符をつかんだ。

再起の礎となったのは、２１年東京五輪覇者マッシモ・スタノ（イタリア）との合宿だった。昨夏に続き、今年も７月下旬から約１か月にわたって実施。日を空けて高強度のメニューに臨む日本の練習と比べ、中強度のメニューを継続するイタリア流にも取り組み、「普段と違う刺激が体に入ると、少し違う反応も出る」と、その違和感を歓迎する。

思い起こすのは、ドーハ大会に向けて前世界記録保持者の鈴木雄介さんと練習を重ね、背中を追いかけた日々だ。美しい歩型と速さを兼備した最高峰のパートナーを再び得て、「横にいる選手と比較するのが、最も気づきが得られ、学びがある瞬間」。鈴木さんが体調不良で戦列を離れた２１年以降は、自問自答で思い悩んでいた。そのトンネルから脱却するきっかけとなったスタノとの縁に感謝する。

「金メダルは一つの目標だが、今はそこに向かう過程の部分を一番楽しんでいる」。自然体の歩みの先に、３度目の栄冠が待っている。（西口大地）

有力選手の欠場相次ぐ男子２０キロ

男子２０キロ競歩は、有力選手のアクシデントが相次いでいる。パリ五輪金メダルのブリアンダニエル・ピンタド（エクアドル）は、故障の影響で今大会を欠場する見通し。スタノも５月に世界新記録を樹立した３５キロと合わせて２種目でのエントリーが予想されたが、故障のため欠場を表明した。

一方、パリ五輪銀のカイオ・ボンフィム（ブラジル）、世界選手権３大会連続メダリストのペルセウス・カールストロム（スウェーデン）らは健在で、山西のライバルとなりそうだ。

山西以外の日本勢では、丸尾知司（愛知製鋼）が３５キロの代表にも選ばれ、２００９年ベルリン大会の森岡紘一朗以来となる競歩２種目挑戦。初出場の吉川絢斗（サンベルクス）も、２月の日本選手権でマークした１時間１７分３８秒は今季トップリストで世界７位につけており、上位入賞を見据える。