シュウ ウエムラ新作♡肌が発光するリキッドハイライター「ツヤ ドロップ」

日本発のアーティストブランド「シュウ ウエムラ」から、新たなリキッドハイライター「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」が登場。ナイアシンアミド¹配合の美容液感覚で使えるセラムテクスチャーと、独自のオーロラパール²の光を操る輝きが、肌に立体感と濡れ艶をプラスします。書道から着想を得た筆ペン型アプリケーターで、細部まで自在にコントロールできるのも魅力です。*¹ナイアシンアミド（保湿成分） *²メイクアップ成分

ツヤ ドロップの魅力とカラーバリエーション

「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」は全3色展開。透明感を引き出すアオタケブルー、血色感を添えるサクラピンク、そして瑞々しい輝きを叶えるコガネアイボリー。

各13g、価格は7,260円（税込）で、2025年9月5日（金）より全国発売されます。ナイアシンアミド高配合で、凹凸やくすみを自然にカバーし、艶めく肌を演出します。

アーティスト発想のアプリケーター

筆ペン型のアプリケーターは、創業者・植村秀の書道への美学からインスパイア。適度なコシと柔らかさで、頬骨や鼻筋などポイントを美しく際立たせます。

ファンデーションに重ねたり、色をブレンドしたりと、アーティストのように自由に艶肌ルックを楽しめるのも嬉しいポイントです♡

美肌ルーティンを完成させる3ステップ

「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」35mL 全20色

価格：各7,700円（税込）

「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」全3色

価格：各7,260円（税込）

「アンリミテッド mopo ルース パウダー」全3色

価格：各6,490円（税込）

ファンデーションで発光肌を仕込み、ツヤ ドロップで濡れ艶をオン。仕上げにルースパウダーで透明感を纏えば、くすみ知らずの立体感ある発光美肌が完成します♪

発光美肌を叶える新しい一滴を

「アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ」は、スキンケア級の心地よさとアーティスト発想の光学効果を兼ね備えた、まさに新時代のハイライター。

3色のカラーバリエーションと使いやすい筆ペンタイプで、日常から特別な日まで幅広く活躍します。肌に溶け込む一滴で、自分らしい艶と輝きを手に入れてみませんか？