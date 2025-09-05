タレントの指原莉乃(32)がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME(ノットイコールミー)」の公式サイトが5日に更新され、メンバーの菅波美玲(25)がプライベートで撮影した写真が一部SNSに流出している件について声明を発表した。

グループの公式サイトで「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪し、当該写真については「グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」とした。

続けて「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」と法的措置を示唆。

「皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします。引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます」と呼びかけた。