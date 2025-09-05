◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）

イタリアとの１次ラウンド初戦に臨んだ日本は４―１で勝利した。

３回１死満塁から、奥村頼人（横浜）が押し出しの四球を選んで先制。６回には１死一、三塁から守備が乱れて同点に追いつかれたが、直後に迎えた２死満塁の攻撃で藤森海斗（明徳義塾）の投ゴロが相手の失策を誘発し、一挙３得点で勝ち越しを決めた。先発した森下翔太（創成館）は５回１／３を投げ４安打１失点、８奪三振の好投。２番手の早瀬朔（神村学園）も１回２／３を無安打無失点で相手打線を封じた。

小倉全由監督は試合を振り返り「正直言ってきつかったですね」とこぼしたが、「今日の苦しいゲームを勝たせてもらったんですから、負けなかったっていうのがよかったこと。今日の苦しかった分を次のゲームに生かしていってほしいと思います」とナインを鼓舞した。

また、開幕投手を務めた森下については「コントロールがいいピッチャーなんで、今日は自分のピッチングをやってくれると信じていました。その通り、投げてくれた」と評価。森下も「自分のピッチングで勝てたと思っているので、うれしい気持ちです」と笑顔を見せた。

日本は次戦、６日の１８時３０分から韓国と対戦する。