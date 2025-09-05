きょうのＮＹ為替市場、先ほど発表の８月の米雇用統計が弱い内容となったことから、ドルが急速に下落し、ドル円も１４７円台前半に急落している。発表直前は１４８円台前半だった。



非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２．２万人増と予想を下回る内容となり、労働市場の冷え込みを示す内容となった。短期金融市場では今月の利下げの確率を完全に織り込んだほか、９月を含めて年内３回の利下げの確率を７４％まで上げている。米国債利回りも急低下。



一部からは「これでＦＲＢは利下げに踏み切るゴーサインを得たと言える。０．５０％ポイントの大幅利下げの可能性もテーブルに乗るだろう」との声も出ている。 一方、「今回の弱さは利下げを正当化するには十分だが、リセッション（景気後退）を警戒するほどではない」との見解も出ているようだ。



ドル円はこの下げで２００日線に上値をブロックされた格好となっている。２１日線も下回っており、来週以降の動きが注目される。目先は１４６．７５円付近が下値サポートとして意識されるほか、その下は１００日線が１４６円付近に控えている。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７円に観測。



5日（金）

147.00（11.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

