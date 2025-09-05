◇プロ野球パ・リーグ オリックス-日本ハム(5日、京セラドーム)

オリックスの岩嵜翔投手が、最速158キロの直球など圧巻のピッチングを披露しました。

場面はオリックスの2点リードで迎えた8回。先頭で打席に迎えた俊足の五十幡亮汰選手には死球を当ててしまい、出塁を許します。さらに続く矢澤宏太選手にも初球のフォークをとらえられ、ライトへのヒットを浴びました。

これで迎えたノーアウト1、3塁の場面。3番・水谷瞬選手には4球すべてフォークを投じ、空振り三振を奪います。さらに試合前時点で得点圏打率.344を誇る4番・郡司裕也選手にはストレートをフォークで追い込み空振り三振を奪いました。

続く5番・清宮幸太郎選手の打席では盗塁で2アウト2、3塁とピンチを迎えるも、最速158キロのストレートなどで圧倒。6球目のストレートで空振り三振を奪うという、圧巻の三者連続三振でチームのピンチをしのぎました。

岩嵜投手は6月頭に金銭トレードで中日からオリックスに移籍。2022年に右肘の手術を受け、昨季実戦復帰を果たすと、今年の4月1日には“1413日ぶりの勝利投手”となりました。移籍後は28試合にリリーフ登板し、3勝無敗11ホールドと躍動。新天地で勝ちパターンの一角を担うなど飛躍を遂げています。