Youtuber「東海オンエア」のてつや（31）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする愛知県岡崎市内の宿泊施設「ほてる小胗津」が台風15号の影響で営業休止することを謝罪した。

宿泊施設の公式Xで「【本日の営業休止のお知らせ】台風の影響により、現在当ホテルは安全に営業を行える状況ではございません。このため、本日の営業を休止し、復旧に向けて鋭意対応を進めております」と営業休止を伝えた。

「なお、明日以降ご宿泊予定のお客様につきましても、状況が整い次第、早急に個別のご案内をいたします。お客様におかれましては、多大なるご不便とご心配をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「営業再開の目途が立ち次第、改めてご案内申し上げますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と結んだ。

この投稿を引用し、てつやは「宿泊を楽しみにしてくれていた皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪。水に浸かった市内の写真も投稿。「明日以降の営業に関してもまだ確定情報を伝えられない段階です。1日でも早く復旧できるようにスタッフ一同全力を尽くしているので公式SNSでの発表、メールでのご連絡をお待ちいただいけると幸いです」とつづった。