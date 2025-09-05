川崎鷹也が、全国13都市を巡り約3万人を動員するホールツアー＜まだ夢の中＞の追加公演として、2026年春に大阪城ホールと日本武道館にてW公演を行う、＜川崎鷹也 追加公演2026 「まだ夢の中 -大阪城ホール＆日本武道館-」＞の開催を発表した。

今回のツアータイトル「まだ夢の中」というタイトルには、“色んなステージに呼んで頂けるようになったけど、未だにどこか夢の中にいる様な気がする。今年のツアーもきっと、後から思い出して夢みたいな時間だったと思うんだろう。”と、過酷な下積み時代には想像できなかった現在の夢心地の想いを込められているという。

なお追加公演のチケットは本日よりファンクラブ先行抽選受付がスタート。ファンクラブチケットは前方エリアで見れる特別シートになっている。是非この機会に手に入れて頂きたい。

◾️＜川崎鷹也 追加公演2026 「まだ夢の中 -大阪城ホール＆日本武道館-」＞

https://kawasaki-takaya.com/info/madayumenonaka2026/ 2026年

5月8日（金）大阪城ホール 開場：17:30 / 開演：18:30

※キョードーインフォメーション 0570-200-888（11:00~17:00 土日祝休み） 5月29日（金）東京・日本武道館 開場：17:30 / 開演：18:30

※サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00~15:00） ▼その他全国公演

https://kawasaki-takaya.com/info/2025-halltour/ ◆料金

[一般]8,800円（税込）

[カワサキホークスシート]13,000円（税込）

※未就学児入場不可

※カワサキホークスシートは、FC会員様限定チケットで【前方エリア・入場特典グッズ（後日発表）】の特典付き