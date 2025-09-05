BE:FIRSTが、9月5日に出演したテレビ朝日「ミュージックステーション」で披露した8thシングル「空」のMVティザー映像を公開した。

◆BE:FIRST 動画

BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっているという。常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現しているとのこと。また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のボーカルグループのパイオニアとして知られるゴスペラーズ・黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開されたティザー映像は、アパート、電車、コンビニ、部屋などの場面から一体どんなMVになっているのか。公開は9月15日0時よりBE:FIRST公式YouTubeチャンネルからプレミア公開が予定されている。

「空」は他にもBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した空の映像・写真とワールドツアーで回った世界各地の空で繋いだLyric Videoや、メンバーそれぞれの個性あふれる歌唱が楽しめるレコーディングビデオ、プレデビュー4周年を記念し、4年間=1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ「空 -1461days-」と様々な映像も公開中だ。

なお本楽曲は、2025年のユニリーバキャンペーンソングにも決定している。さらに、9月17日にリリースされる8thシングル「空」、そして10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。

9月17日にリリースされる8thシングル「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部課題曲として書き下ろされた「空」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」そして「Secret Garden」の合計4曲が収録。

MV盤には「空」のMVと「Secret Garden」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA＞のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-MV Director’s Cut-が収録される。

また、デビュー4周年を記念したベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。

LIVE盤には初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞ニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMVを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。さらにBE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で選曲された「LIVE BE:ST」が収録される。

その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとして BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。

全ての情報は「BE:ST」特設サイトをチェックしていただきたい。

◾️8thシングル「空」

2025年9月17日（水）リリース

予約：https://befirst.lnk.to/sora_PKG

配信：https://BEFIRST.lnk.to/Sora

特設サイト：https://befirst-sp.com/Sora/

1.空

第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /

NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）

2.Secret Garden

2025年 ユニリーバキャンペーンソング

3.BLUE

サントリー生ビール タイアップソング

4.Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜



○LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61586/B

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVCD-61587/B

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-61586/B・AVCD-61587/B）

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15

1.Mainstream

2.Masterplan

3.Brave Generation

4.Scream

5.Set Sail

6.Don’t Wake Me Up

7.Shining One

8.Boom Boom Back

9.Great Mistakes

10.Bye-Good-Bye

11.Blissful



映像提供：rockin’on japan

【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】



○MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61588/B

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVCD-61589/B

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-61588/B・ AVCD-61589/B）

1.空 -Music Video-

2.Secret Garden -Music Video-

3.空 -Music Video Behind The Scenes-

4.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-



○CD盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61590

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVC1-61591/B

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVC1-61592/B

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



◆映像収録内容（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）

1.空 -Music Video-

2.空 -Music Video Director’s Cut-

3.Secret Garden -Music Video-

4.空 -Jacket Shooting Behind The Scenes-

5.空 -Music Video Behind The Scenes-

6.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-



ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15

1.Mainstream

2.Masterplan

3.Brave Generation

4.Scream

5.Set Sail

6.Don’t Wake Me Up

7.Shining One

8.Boom Boom Back

9.Great Mistakes

10.Bye-Good-Bye

11.Blissful



映像提供：rockin’on japan

【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】



○SG(スマプラ対応)初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

品番 : AVZ1-61593

価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



同梱：CD+グッズ : チャーム付オーロラストラップ(オリジナル集合トレーディングカード付き)

◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

CD_01 Mood

1.Shining One (Re-recorded)

2.Bye-Good-Bye

3.Be Free

4.Message

5.Smile Again

6.Grow Up

7.Glorious

8.Blissful

9.Sailing

10.夢中

11.空

12.Secret Garden

13.タイトル未定2

Bonus Track

14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

15.Smile Again -From THE FIRST TAKE



CD_02 Banger

1.Gifted.

2.Brave Generation

3.Betrayal Game

4.Move On

5.Scream

6.BF is…

7.Milli-Billi

8.Boom Boom Back

9.Salvia

10.Mainstream

11.Masterplan

12.Slogan

13.Spacecraft

14.GRIT

15.タイトル未定3

16.タイトル未定4

Bonus Track

17.Gifted. -Orchestra ver.-



◆形態/品番/価格：

○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVCD-63779〜81

価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63782〜3/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63784〜5/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63786〜7/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63788〜9/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63792〜3/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63794〜5/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）

○Music Video

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○LIVE

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○Behind The Scenes

・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes

・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-

・タイトル未定2 -Behind The Scenes-

・タイトル未定3 -Behind The Scenes-



○LIVE BE:ST

Selected by BESTY



○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]

品番 : AVZ1-63796〜8

POS : 498806463796/6

価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)

仕様 : デジパック

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱 : オリジナルグッズ

「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



◆応募抽選特典シリアル内容

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。

対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。

※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。



A賞：W購入者限定上映会1

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年2月28日（土）

B賞：W購入者限定上映会2

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年3月1日（日）

C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード

D賞：クリアファイル



○応募期間

2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで

特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/

