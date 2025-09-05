県石油商業組合によるガソリン価格のカルテル疑惑を巡り、阿部知事は組合が送った再報告書が“不十分”だとして、対面での話し合いを求める方針を明らかにしました。



阿部知事

「対面でしっかりと内容を確認させていただきたいと思う」



組合が9月2日に送った再報告書によりますと、組合は、北信支部からガソリンの値上げや値下げの幅などについて連絡を受けていたことを認める一方、違法な価格調整とは認識しておらず、是正などの行動を取れなかったとしています。





阿部知事「もし本当に（違法性の）認識が欠如していたら、組織に課題があると思わざるを得ないと今の段階では感じている」「（県民の）ガソリン価格の信頼が揺らいでいる状況、組合は襟を正し信頼回復に努めてほしい」県石油商業組合によるガソリン価格のカルテル疑惑を巡っては今年6月に、組合が設置した第三者委員会が幹部と北信支部の間で不正な価格調整があったと認定しました。県は、早ければ今月中に組合との対面による話し合いの場を設けたいとしています。