「不妊治療を経て、40歳直前でパパに」娘の成長は親以外が促す…？誰かに会った翌日は教えていない言葉を話す【作者に聞く】
SNSで子育てのエッセイ漫画を公開しているちゅーぴふるライフ(@chupeful___life)さん。原作は大浦力さん、画作はSachikoさんが担当し、SNSの公開や更新などを妻が対応している。幼い愛娘が登場し、何気ない日常がリアル＆コミカルに描かれている。今回は、原作者の大浦力さんに本作を描いた理由や子育ての裏話などについてインタビューした。
■実話で綴る父の育児記録、親も子も並走して成長する日々
本作は、不妊治療を経て40歳直前に第1子を授かった原作者・大浦力さんが、娘の成長を記録するために描きはじめたものである。大浦力さんは「不妊治療を経て、40歳直前に待望の第1子が誕生しました。とにかくかわいくてかわいくて(笑)、人生でたった1度きりの娘の成長を何かに残したくてはじめました」と語る。その言葉どおり、作品には親としての深い愛情と実感が詰まっている。
描かれているエピソードはすべて実話であり、娘との日々の思い出をそのまま作品にしている点も特徴である。さらに、育児を通じて「親以外の存在が子どもの成長を促す」という気づきもあったという。「誰か(親以外)に会った翌日は、教えていない言葉を話しはじめることが多々あり、いつも驚きます」と話す大浦力さん。子どもが、親だけでなく多くの人に支えられて育っていく過程を実感しているそうだ。
取材協力：大浦力(@chupeful___life)
