お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が5日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。LINE交換した20代の芸能関係の人の行動に衝撃を受けたことを振り返った。

酒ビンが止まった近藤は「この間、偶然舞台を見に行ったら、隣に座ってた子が20代の芸能の子だった」と久しぶりの再会だったことを切り出した。

そこで「お久しぶりです」とあいさつするなど会話をしていると、相手から「飲みに行きたいです」とお願いされたため、LINE交換した。その日に「楽しかったですね」といったやりとりした。

しかし「数週間後、LINEのトークの部分を見てたら『メンバーがいません』っていうのが出てきて。パッて見たらその子だった。“えっ!?数週間でいなくなる!?”と思って…ショックで」と衝撃を受けた。

また「向こうから何なら“飲みに行きましょう”って言ってくれたからLINE交換したのに…いなくなってるって思って友達に言った。そうしたら“20代の子の飲みに行きましょうを真に受けちゃいけないよ”って言われた」と明かし、出演者たちも驚きを隠せなかった。