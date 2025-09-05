娘は「まだ3年しか生きてない」夫の言葉にハッとした｜上の子がかわいくないなんて【ママリ】

まぎ.(@magi_pupu)さんは2人目を出産後、上の子をかわいいと思えなくなる、俗にいう「上の子かわいくない症候群」になりました。かわいいと思えない上の子にきつい態度をとってしまい自己嫌悪するなど心が限界を迎えてしまいます。そんなときに保育園の園長先生をはじめ、周囲の人に助けてもらいながら、再び上の子に「かわいい」という感情を持てるようになるまでを描いたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『上の子がかわいくないなんて』第26話をごらんください。

うなちゃんにひどいことを言ってしまったと夫の前で泣きながら後悔するまぎ.さん。夫は温かい言葉をかけてくれ、動画を見返すとうなちゃんも3年前まではふにゃふにゃの赤ちゃんだったという話をし…。

Ⓒmagi_pupu

夫もしっかりまぎ.さんに寄り添ってくれてうれしいですね。夫の言うとおり、もう○歳と考えるのではなく、まだ○歳と考えた方が子育てにゆとりが生まれるかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）