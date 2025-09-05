日常から離れた優雅な時間♡ 高級感あふれる「コンサバティブなコーデ」をお届け！

ガーリーなお洋服が好き。だけど、今季は予定にあわせて大人っぽさもまといたい。そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、ホテルステイにおすすめの「コンサバティブコーデ」をご紹介します。この秋は、いつもより少し背伸び感のある装いを楽しんでみては？

ホテルステイ

旅先での宿泊地として利用するのではなく、ホテルを目的地として、ゆったりとした時間を楽しむ過ごし方をさす。

宿泊はせずに、ランチやディナー、アフタヌーンティーなど、施設内で優雅な時間を楽しんでいるおしゃれ女子も多いんだとか。