日常から離れた優雅な時間♡ 高級感あふれる「コンサバティブなコーデ」をお届け！
ガーリーなお洋服が好き。だけど、今季は予定にあわせて大人っぽさもまといたい。そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、ホテルステイにおすすめの「コンサバティブコーデ」をご紹介します。この秋は、いつもより少し背伸び感のある装いを楽しんでみては？
ホテルステイ
旅先での宿泊地として利用するのではなく、ホテルを目的地として、ゆったりとした時間を楽しむ過ごし方をさす。
宿泊はせずに、ランチやディナー、アフタヌーンティーなど、施設内で優雅な時間を楽しんでいるおしゃれ女子も多いんだとか。
お姉さんムードのコンサバティブな装い
ホテルといえば、高級感あふれる雰囲気が非日常を与えてくれる場所。
そんな場所に似あうのは、いつもより少し背伸び感のある、ややフォーマルで、それでいて過ごしやすいワンピースなの♡
Cordinate パフスリーブにパールで女子度爆上がり
元Ray㋲・アカリンプロデュースのワンピースは、1枚でさらっと着られるのに、手抜き感を感じさせないレディなポイントが盛りだくさん♡
ベージュパールワンピース 19,800円／akarin made.×dazzlin（dazzlin）パンプス 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）
Item 上品なチェックにオフショルで色気をひとさじ
タイトめなシルエットでありながら、スカート部分はラインを拾わないゆったり感。楽に着られるワンピースも、オフショルと華やかな柄で女性らしさを作り出せる。
チェックワンピース 14,300円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）パンプス 8,910円／RANDA ヘアリボン／スタイリスト私物
撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来