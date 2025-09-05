タレントのマツコ・デラックスが５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。同じタイミングでケガをした共演の有吉弘行と“ケガ談義”に花を咲かせる一幕があった。

腰を亜脱臼したマツコと足の小指を骨折した有吉。有吉がマツコの発症した腰の亜脱臼について「初めて見た、あんな病名」と言うと、マツコは「相撲取りとかがなるんじゃない？ 骨盤の骨と足の骨を結んでる関節、腰でも股関節でもないの。なんか、この辺にあるのよ」と腰の患部近辺をさすった。

有吉が「じゃあ、夏休みは（旅行に）行けたの？」と聞くと、「夏休みが終わって、仕事復帰した当日かな？ 私、（動けなくて）羽田空港の入り口に入れなくて外にいたんだけどさ。『このまま夜になるのかな？ ここで』ってさ」と羽田空港でタクシーを降りた途端の悲劇を振り返った。

「もうね。車から３０分降りれなかったのよ。もう動けない。北海道に行かなきゃいけなかったからさ。飛行機の時間がどんどん迫ってるし、『行かなきゃ！』って思って、ガッて立ったはいいけど、今度は羽田の入り口で４０分ぐらい（動けず）で。みんな（自分を見て）『えっ！？』って」と続けたところで有吉が「わがままタレントって思われた？」とツッコミ。

この言葉にマツコは「だったら、もうちょっといい場所でやるだろ！ あんな吹きっさらしのところで」と反論していた。