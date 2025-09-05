◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

中日・柳裕也投手が６回４安打無失点で３勝目を挙げた。好投手・山崎との投げ合い。打線は４回まで走者すら出せず、８回を２安打に封じられたが「（山崎は）いまセ・リーグで最高のスターター。先に点を取られないように」と、５回のボスラーの１２号ソロで奪った虎の子の１点を守った。６回２死満塁では中山をカーブで一ゴロに打ち取り、最大のピンチを脱出。「（捕手の）石伊がよく配球してくれた。自分では選べないような配球だった」と感謝した。

試合前に、祖父江大輔投手が引退を発表。人望の厚い３８歳をチームの全員が慕っている。柳は「僕も大好きだし、投手だけでなく、野手のみんなも大好き」と登板前にもかかわらず、花束を持って引退会見に参加した。最初は祖父江ではなく「本日の主役」というタスキをかけた大野に花を渡す“ボケ”で愛情を表現。「僕と大野さんの即興です」と大成功だった。

「（祖父江から）笑いのことを教わったので今後に生かします」と冗談も言いつつ「よく投げ方のことも二人で話していました」と真剣な表情。この日の勝利を「本当に良かったです」とかみしめた。祖父江の登場曲「宙船」でマウンドに立ち、リリーフ陣にも使用を提案。特別な日に投手陣の力を発揮し「ソブさん、ありがとう」と感謝した。