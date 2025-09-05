大コンプライアンス時代の今、”暴力”の新たな解釈に挑む漫画『暴力万歳』がウケているワケ

コンプラ時代に“暴力”を叫んでよいのだろうか

「「殴るべきとき」は確実に存在する 故にあえて叫ぼう――暴力万歳」

パワハラ、セクハラはもちろんのこと、体臭や口臭がすればスメハラ（スメルハラスメント）、残業時間の削減を強いればジタハラ（時短ハラスメント）などなど、さまざまな「〇〇ハラ」が生まれ、多方面への配慮が求められる昨今。コンプライアンスなんてクソくらえ、と言わんばかりに「暴力」を全肯定する漫画が注目を集めている。

『賭ケグルイ』『魔女大戦』などの原作で知られる河本ほむら氏と、『サツドウ』の漫画なだいにし氏のタッグによる『暴力万歳』だ。

2025年6月に第1巻が発売され、即重版が決定した。25年9月5日には2巻が発売。『ザ・ファブル』の作者・南勝久氏も「新しい暴力の解釈に「確かに」と「なるほど」が存在する――。ある意味、こんな時代だからこそ必要な考え方かもしれない」とコメントを寄せ、ただの格闘漫画とは一味違うことがうかがえる。

では『暴力万歳』の革新性とは何なのか――。

弱肉強食のルールの中で

主人公の高校生・秋田正道（あきた まさみち）は成績優秀で、何事にも荒波立てずに生活し、“賢く”生きることをモットーとしている。ある日、空手家のクラスメイト・幾島（いくしま）に因縁をつけられ、素直に土下座をしてその場をやり過ごそうとするが、そこに転校生の六道（りくどう）せつなが現れる。せつなは幾島に喧嘩をふっかけ、「スポーツマンに喧嘩はできませんよね♡」と煽る。殴りかかってきた幾島を難なく打ちのめすせつな。その姿を目撃した秋田は思わず、せつなに「僕に喧嘩の仕方を教えてくれませんか？」と頼む。すると……。

顔面に膝蹴りを食らってしまう秋田。そしてせつなは、秋田に問いかける。

「貴方がサバンナにいて ライオンがシマウを食べているところに遭遇したとします」

「イイコいいコって ライオンの頭を撫でてあげますか？」

そしてせつなは、この世界が“暴力”で支配されているという弱肉強食の摂理を、秋田に説くのだった――。

その後もせつなは、強敵と相対していくことになるが、注目すべきは狡猾ともいえるその戦い方だ。一度は倒れたふりをして敵の油断を誘い、背後から襲いかかるなど、せつなはルール無用、小細工上等で、「ただ目の前にいる人間をぶちのめしたいだけ」という欲望に忠実に従って行動する。正々堂々、清廉潔白といった従来よく見られるヒロイン像とはかけ離れた姿だ。

では、原作の河本氏はなぜ、暴力が肯定される世界を描こうと思ったのだろうか。本人に聞いてみた。

原作者・河本ほむら氏が本当に伝えたいコト

――格闘漫画では、暴力を振るってもいいのかという倫理的問題には触れないことが多いと思います。あえてその問題に切り込んだのはなぜでしょう。

まず初めに、確かにこの作品は“暴力至上主義”を描いていますが、決して現実での犯罪行為を煽っているわけではありません。むしろ暴力は犯罪である、逮捕されるリスクがあるということをしっかり描いているつもりです。

実際、主人公の秋田はもともと事なかれ主義で、暴力とは対極の場所にいる存在でした。しかしそれでは、生きていく中で理不尽を強いられることもある。そんな社会の残酷な構造を可視化できたら面白いのではないかと思いました。

――高いコンプライアンス意識が求められる今の世の中で、暴力を肯定したこの作品が1巻発売後、即重版となったことをどう受け止めていますか。また読者にどのようなことを伝えたいですか。

どれだけ平等や平和を謳っていても、世の中は実態として、残酷なほどに弱肉強食ではないのでしょうか。そういった世間の人々の思いが、作品の人気につながったのかもしれません。決して暴力を煽るつもりはありませんが、この作品を読んで、理不尽な社会に立ち向かう勇気を持ってもらえたのなら、うれしいです。

河本ほむら／漫画原作者。『暴力万歳』『賭ケグルイ』『魔女大戦』『勇者パーティーの荷物持ち』『ベイブレードX』などの原作を担当。

なだいにし／漫画家。『暴力万歳』『サツドウ』『ろこぽん』の作画を担当。

