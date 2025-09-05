赤ちゃんと感動の対面！この後起こる悲劇にはまだ気づかない…｜出産で人生初の骨折をした話【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。いもやまようみん(@mamayoubi)さんによる『出産で人生初の骨折をした話』第7話をごらんください。

無事に出産を終えた田中さん。赤ちゃんと対面し感動の涙を流します。この瞬間に8時間耐えた陣痛のことも忘れてよろこびます。ですが、ひとつ気になることが…。いきんだ瞬間の「ポキッ」という音は何だったのだろうかと不思議に思いつつも、この時はまだわかりませんでした。

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

赤ちゃんと感動の対面を済ませた田中さん。分娩台に上がってから30分で出産しました。赤ちゃんのあまりのかわいさに、母性本能も全開になっていますね。



そして、夫や両親、友人に無事に出産の連絡をしているうちに心身共にいつものペースに戻ってきています。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）