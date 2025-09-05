【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（9月4日・日本時間5日／ピッツバーグ）

【映像】衝撃の164キロ豪速球（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したパイレーツ戦で6回、球場の空気を一変させる“剛腕ショー”が繰り広げられた。マウンドに立ったのはルーキー右腕エンリケス。メジャーキャリア14度目の登板で放った一球が、怪物スキーンズのこの日の最速をも超える衝撃の数字を叩き出した。

ドジャース期待の23歳右腕は、ルーキーながら160キロ台を連発。8月の試合ではXでもトレンド入りするほど注目を集めていた。

この日も0-5とドジャースが5点を追う展開となった6回に2番手として登板すると、先頭打者を空振り三振、続く打者もショートゴロに仕留め、わずか7球で2アウト。迎えたゴンザレスとの勝負で見せた2球目は、この日の最速となる101.8マイル（約164キロ）のシンカーだった。あまりの速さにゴンザレスは反応できず見送るだけ。

解説を務めた『MLB.jp』編集長の村田洋輔氏は「今日みたいな展開で出すにはもったいない投手」と評し、リリーフの一角にとどまらないポテンシャルを強調。パイレーツの先発スキーンズのこの日の最速99.8マイル（約160.6キロ）を上回り、“怪物超え”の一球となった。

中継の視聴者からも「エンリケスナイスー」「球早いね」「101マイルのシンカーなんて打てないわ」といった声が相次ぎ、大きな話題に。劣勢の展開にもかかわらず、エンリケスの剛腕が見せた衝撃の102マイルは、この日の試合で最も鮮烈な瞬間のひとつとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）