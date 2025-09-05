【秋冬新作】小さくしたいブラ♡無理なく着やせ＆揺れずにキープ登場

トリンプ・インターナショナル・ジャパンから「小さくしたいブラ」シリーズの秋冬新作が登場しました。9月3日（水）より全国店舗と公式オンラインストアで販売開始。今回の新作は「無理なく着やせ」と「揺れずにキープ」の2タイプ。フェミニンな花モチーフや機能的な構造で、バストのボリュームに悩む女性を美しくサポートします。毎日のコーディネートをすっきり見せたい方におすすめです♡

小さくしたいブラ 無理なく着やせ

「無理なく着やせ」は、バストを自然に小さく見せたい方にぴったりの新シリーズ。

やわらかいカップ素材と高さを抑えた独自パターンで、ボリュームを分散しながらすっきりとしたシルエットを演出します。

ラナンキュラスをモチーフにした華やかなデザイン（税込6,490円～）と、アウターにひびきにくいシンプルタイプ（税込6,490円～）の2種類を展開。

軽やかなファイバーフィル素材を使用しているので、ナチュラルで快適な着け心地です。

小さくしたいブラ 揺れずにキープ

人気の「揺れずにキープ」は、左右をつなげた“さらし”のような構造でバストを安定させる独自フィット。豊かな胸をすっきり整えながら、動きによる揺れを防ぎます。

キキョウをイメージした配色レースがシャープで洗練された印象。幅広の背中パーツで段差を軽減し、L字ワイヤーが脇からしっかり収めて美しいラインを実現します。

価格は税込6,490円～。デザイン性と機能性を兼ね備えたシリーズで、動きやすさも魅力です。

秋冬に選びたいブラ♡

2025年秋冬コレクションの「小さくしたいブラ」新作は、ボリュームに悩む女性のために生まれた2つのアプローチ。

「無理なく着やせ」はナチュラルにコンパクトなシルエットを叶え、「揺れずにキープ」は安定感とすっきり感を両立します。

価格はどちらも税込6,490円～。デザインは可愛らしさと大人の落ち着きを兼ね備え、毎日のコーディネートに寄り添ってくれます。