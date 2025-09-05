9月4日夜、新潟市中央区の交差点で車2台が出合い頭に衝突し、3人が重軽傷を負う事故がありました。事故の衝撃で車は沿道のビルに突っ込みガラスが散乱…現場は騒然となりました。

【記者リポート】

「車の破片が散乱しているほか、衝突した車が建物に突っ込み、ガラスが散乱しています」



道路の真ん中でフロント部分が大破した軽自動車。歩道に目を移すと、普通乗用車がビルに突っ込み、粉々に割れたガラスが辺りに散乱しています。





事故があったのは、新潟市中央区万代の交差点です。4日午後10時半すぎ、通行人から「道路上に車が止まっている」と110番通報がありました。警察によりますと、新潟駅方面から萬代橋方面に向かう普通乗用車と東区方面から万代地区方面に向かってきた軽自動車が出合い頭に衝突。事故の衝撃で普通乗用車が沿道のビルに突っ込みました。【記者リポート】「事故から一夜が明けた現場。今も割れたガラスが飛び散り、清掃作業が進められている」この事故で軽自動車に乗っていた70代の男性が首の骨を折る重傷を負ったほか、普通乗用車に乗っていた60代の男女2人が軽傷です。警察が当時の信号の状況などを調べています。一方、北陸自動車道上りの三条燕インター近くでは4日、普通乗用車が中央分離帯沿いの工事用の資機材に衝突。この事故で1人が軽傷を負い、一時車線が規制されました。警察が事故原因を調べています。