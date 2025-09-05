タレントで歌手の堺正章が５日、東京ガーデンシアターで行われた「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」（ＲＳＣ）のライブにシークレットゲストとして出演した。

ＲＳＣは男闘呼組メンバーを中心とした寺岡呼人プロデュースによるバンド。堺は３月に堺正章＆Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂとしてリリースした「プンスカピン！」を披露し、喝采を浴びた。ライブでの共演は昨年のクリスマス公演に続く２度目。息の合ったパフォーマンスに、一緒になって踊る観客の姿もあった。

配信限定予定だった「プンスカピン！」がＣＤリリースへとつながったのは、ステージ上でのやり取りがきっかけだったことから、岡本健一が「この勢いで今年は紅白を目指しましょう！」と呼びかけた。堺が「紅白に我々が出るんじゃないかと予想している方は拍手を！」と問いかけると、客席から大きな歓声が沸き起こった。

さらに１１月５日には堺らとＲＳＣのコラボアルバム「ＴＨＥ ＳＨＯＷ ＭＡＮ」をリリースすることをサプライズ発表。堺を筆頭に大友康平、段田安則、ＮＯＫＫＯ、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、ＭＩＳＩＡらが参加予定となっている。

ライブはダブルアンコールを含む全２１曲を披露し、ツアー初日は大盛況のうちに幕を下ろした。ツアーは１１月の福岡公演へと続き、１２月２５日の横浜ＢＵＮＴＡＩでファイナルを迎える。