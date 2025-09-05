◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神６―１広島（５日・甲子園）

阪神・大竹耕太郎投手が６回１失点で７勝目を挙げた。

初回、自身の暴投で先制点を与えたが直後に打線が６得点で逆転。２回以降は立ち直り、７月２９日・広島戦（甲子園）以来の白星だ。８月１２日（マツダ）の前回対戦では７失点ＫＯを食らった相手にリベンジし「すごく悔しい思いをしたので直後にやり返す気持ちで。もちろん怖さはありますけど、それを受け入れた上で真剣勝負やってやろう、と。とてもうれしいです」と胸を張った。

同２９日・巨人戦（甲子園）では左ふくらはぎをつり降板。「めっちゃ気をつけましたよ。できることはほとんどやったつもりです。マグネシウムだったりカリウムだったり、ローディングというか、前日、前々日ぐらいからしっかり栄養的なところも気にしました。それ以外の部分もメカニック的な部分だったり、要素が色々あるので」。反省を生かし、湿度の高い中でも投げ切った。

初回に適時打を放ち、これで出場４戦連続安打。「ピッチャーですけど、事前に球種や配球はある程度は頭に入れて。一応９番に入ってるので、責任もある。バントにしても、バントをさせにくる球種が何なのかとか、どのコースに行くのかとか。そういうところは事前に調べてはいますけどね」と明かした。打率は２割８厘（２４打数５安打）まで上昇。前回登板でも適時打を放つなど、バットの貢献からも目が離せない。