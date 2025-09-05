¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤«¡×¼ºÌÀ¡¢Ä¹ÃË¤Î»à¤ò¾è¤ê±Û¤¨...ÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¤¬»Ï¤á¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê»Ù±ç¡×¤È¤Ï¡ÚÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¡¦ºÇ¸å¤Î»Ù±ç¡¡Âè1ÏÃ¡¿Á´8ÏÃ¡Û
Ì¿¤òµß¤Ã¤¿3000²ó¤Î¹Ö±é
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³»Ôºß½»¤ÎÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ëº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡Ö¥¥ë¥®¥¹¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ñ¡©¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ö±é¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤Ç3000²ó¶á¤¯¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Çº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¡¢ÀÄÇ¯´ü¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¡¢ÍÄ¤Ä¹ÃË¤Î»à...Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×...ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¦¿ÍÀ¸¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
からの続きです。
¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±±¿¤¬¤¤¤¤¤«¡×
ÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´ôÉì¸©·ÃÆá»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü②¡Û¡£¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤Î¼«Í³¤ËÆ°¤¯ÂÎ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ê»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÍÆñ¤¯¡¢±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤«¤ò¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤è¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¾®¤µ¤Ê¶»¤ò¤É¤ó¤Ê¤ËÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤â°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ä¡×
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¹Ö±é¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï
¹Ö±é¤Ç¡¢Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡£²¬»³¸©Î©²¬»³ÌÕ³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¼«¿È¡¢ÌÜ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡££¸ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ºÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤ÎÌÜÅª¤Ï2¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¹Ö±é¤Î¼ÕÎé¤È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎËÜ¡Ú²èÁü④¡Û¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¡¢´óÉÕ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤ë¹ñ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÝÆâ¡¡¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤È¤¤¤¦¹ñ¡¢ÃÏµåµ·¤Ç¤¤¤Ã¤Ú¤óÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡Ö¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê½Ñ¤¬½ÐÍè¤Æ¼£ÎÅ¤¬½ÐÍè¤ÆÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤è¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂçÀª¡×
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¥ë¥®¥¹¡×¤È¤Ï
Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¦¥¥ë¥®¥¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡£Å·»³»³Ì®¤Î¤Õ¤â¤È¡¢¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿»³³Ù¹ñ²È¤Ç¤¹¡Ú¥¥ë¥®¥¹¤Ï¤É¤³¤Ë¡©²èÁü⑥¤Ë¡ÖÃÏ¿Þ¡×¤È¡ÖÀ¤³¦°ä»º¡¦¥Ö¥é¥Ê¤ÎÅã¡×¡Û¡£
¿Í¸ý¤Ï590Ëü¿Í¡£¼óÅÔ¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ï¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ì±Â²¹ñ²È¤Ç¡¢¥¥ë¥®¥¹¿Í¡¢¥¦¥º¥Ù¥¯¿Í¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Ê¤É40¤ÎÌ±Â²¤¬Êë¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥½Ï¢Êø²õ¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Â¿³Û¤Î±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÆÆü¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÇÀ¶È¡¦ËÒÃÜ°Ê³°¤Ë¼çÎ©¤Ã¤¿»º¶È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï·è¤·¤ÆË¤«¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ú²èÁü⑧¡Û¡£
¡Ö»ä¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
º£Ç¯5·î¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤½¤Î¥¥ë¥®¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑨¡Û¡£ÌÜÅª¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌÕ³Ø¹»¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ï¼£¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ò¤Þ¤ºÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¡£»ä¤Ï»Ù±ç¤ò»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑩¡Û¡×
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑪¡Û¡£
¡ÊÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï»ä¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬»ä¤ÎÊì¿Æ¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Î©¾ì¤Ëº£¤¢¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤¤¤Þ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
±ó¤¤¹ñ¤Î¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦¡£ÌÕÌÜ¤ÎÀèÀ¸¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè2ÏÃ¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Î1¡ó¤ò¡¢¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÊ¬¤±¤Æ¡×¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
