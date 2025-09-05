命を救った3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか？生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

【写真を見る】「みんなの幸せの1％を、障害者のために分けてやってよ」

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。





講演に呼ばれれば「北海道から沖縄まで」

（新岡山港）

「ただいまより、土庄港行の乗船改札行います」



岡山市中区の新岡山港。フェリーで講演先に向かう竹内さんです。



妻の手を頼りに歩く竹内さん【画像②】。60年以上、目の見えない人生を歩んできました。今はその経験を、全国各地の講演会で話します。

（竹内昌彦さん）

「先週は、札幌と利尻島の中学校に行ってきました。よく呼んで下さる方がある、とても有難い」



「元気な体がもらえたことをみんな感謝して、それを生かして『不運だった人のために生きろ』と話したいですね」

講演会は30年間で3000回。71歳（取材当時）の今でも、講演依頼は北海道から沖縄まで月に20回もあると言います。

「目玉が壊れたくらいで、諦めないでもいい」

この日は、小豆島にある高校での講演です。



（竹内昌彦さん）

「何年生？3年生って言われたな」



（女子生徒）

「ちょっと少しの段差があります」



（竹内昌彦さん）

「はい、あなたの肘の動きで大体見当が付きます」



案内役の女子生徒の手を借りながら、体育館に向かいます【画像④】。

講演先は、幼稚園から大学、老人会に至るまで様々です。



（竹内昌彦さんの講演）

「みんなと違う人生だった、目がまったく見えない。稲光がしても見えない。最初ちょっと時間を貰って、『目が見えない』という事を分かってもらいたい」



「みんなが目をつぶったら、それが『目が見えない』という事。だけどそれで目をつぶると、何も出来んでしょ、怖くて」



「それが『目が見えない人』かと言われると非常に残念。人間って、目玉が1つ2つ壊れたくらいで、そう諦めないでもいい」

「我々は、こういう白いつえを使う。こういうの【画像⑥】を持っているのが交差点にいたら、『まだ赤ですよ』とか教えてやってよ」

「そして渡るときには、みなここ（肘）を持たしてもらうんじゃ。これを、『手引き』っていうんだ」

「その際に無茶される方ががおってね。悪い例。後ろから肘を持って押す【画像⑧】、これ怖いね。何があるか分からん。ここは小豆島だから、海にハマって、はいサイナラ」



体育館が、生徒たちの笑いで包まれます。教員歴の長い、ユーモアあふれる竹内さんの講演です。

「みなの幸せの1％を障害者に分けてやって」

「目が見えない」とはどういうことか。様々な困難を乗り越えるためにはどうすればよいのか。およそ1時間の講演に、みな引き込まれていきます。そして最後に、必ずお願いすることがあります。



（竹内昌彦さんの講演）

「障害のことを私はこう思う。日本で400人に1人、目が見えん。1人耳が聞こえん。あと20人は手足や知的や情緒やいろんな障害。そして残りが元気な体を貰う」



「私は400人に1人のくじを引いた。障害者が皆の代わりに不自由を引き受けたから、みんなは元気なカラダがもらえた。だからそれは大切にしないといけない」



「そして幸せになり、その時その幸せの1％でいいから、みんなの代わりをした人に使うてよ」

人生の幸せの1％を障害者のために・・・目の見えない人生を歩んできた、竹内さんの願いです。



その竹内さん自身は、これまで同じ立場にある数多くの視覚障害者を助けてきました。その支援は、日本から遠く離れた中央アジアのキルギス【画像⑩】にまで広がっていました。

