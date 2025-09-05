命を救った3000回の講演

皆さんは、岡山市在住の竹内昌彦さんをご存知でしょうか？生後間もなく右目を失明、さらには小学生のときに左目を失明し、これまで70年以上にわたって目の全く見えない人生を歩んできました。

そんな竹内さんのライフワークとも言えるのが「講演」です。これまで30年間で3000回近くの講演を行い、悩める多くの人たちを救ってきました。

小学生時代の壮絶ないじめ、青年期の大きな挫折、幼き長男の死...多くの苦難を乗り越えた竹内さんから紡ぎ出される言葉は、今を生きる人たちの心に響きます。





竹内さんのお陰で...25歳の青年は立ち上がった

（竹内昌彦さんの講演より）

「障害のことを私はこう思う。日本で400人に1人、目が見えん。1人耳が聞こえん。あと20人は手足や知的や情緒やいろんな障害。そして残りが元気な体を貰う」



「私は400人に1人のくじを引いた。障害者が皆の代わりに不自由を引き受けたから、みんなは元気なカラダがもらえた。だからそれは大切にしないといけない」



「そして幸せになり、その時その幸せの１％でいいから、みんなの代わりをした人に使うてよ」

「人生の幸せの1％を障害者のために」・・・目の見えない人生を歩んできた竹内さんの願いです。



その竹内さん自身も、これまで同じ立場にある数多くの視覚障害者を助けてきました。その支援が、日本から遠く離れた中央アジアのキルギス【画像③】にまで広がっています。

「5年間、ずっと一人で部屋にこもっていた」

首都・ビシュケクに、竹内さんの支援に救われた男性がいました。



（キルギスの首都・ビシュケク在住 クダショフ・アフタンディルさん【画像④】）

「21歳の時に失明してから5年もの間、1人で部屋に籠っていた。でもその後、ビシュケクにある『視覚障害者のための訓練学校』の存在を知って、そこで同じように目の見えない仲間たちと一緒に立ち直れました」

ビシュケクの診療所で働く、アフタンディルさんです。今は赤ちゃんへのマッサージで生計を立てています【画像⑤】。



失明後、ずっと家に引き籠っていましたが、立ち直ってからは医療大学にも進学し、マッサージの技術を身につけることができました。

（アフタンディルさん）

「それまでは、何をするにも両親の支援が必要だった。それが今では1人でも生活が出来、仕事も得ることが出来た。全てはリハビリセンターのお陰です」

日本からの善意でできた「リハビリセンター」とは

アフタンディルさんが通った「視覚障害者リハビリセンター」。竹内さんが支援をしてきた訓練学校です【画像⑥】。

「目の見えない人たちが、自立した生活が出来るように」と、点字やパソコンなどを教えています【画像⑦】。



竹内さんはこれまで、この学校を作るために、講演で自らの書籍を販売。また多くの善意の支援を集めるなどして、1500万円もの寄付をしてきました。

竹内さんは5年前、モンゴルにも盲学校を作っています【画像⑧】。目の見えない留学生との出会いがきっかけでした。多くの視覚障害者がマッサージを覚え、自立を果たしています。

なぜ竹内さんは「キルギス」を支援することに？

なぜ今回はキルギスなのか。きっかけは、東京に住む男性との出会いでした。海外シニア協力隊として、キルギスで障害者支援をしてきた松田信治さん。3年前、松田さんのもとに一本の電話が掛かってきました。



（松田伸治さん）

「『JICAで松田が呼びかけている』というのが点字新聞【画像⑨】に載りまして。『点字タイプライターを送ってくれ』等活動していることを知って」



「そこで（竹内さんが）私に電話を掛けてきて、『向こうの視覚障害者事情を教えてくれ』と。そこからお付き合いが始まりました」

キルギスの視覚障害者を取巻く環境は、窮地に立たされていました。松田さんが支援していた当時の訓練学校も、資金難にあえいでいました。



（松田信治さん【画像⑩】）

「日本の30年～40年前の状況です。白いつえを持って歩く人も見られない。障害者年金が非常に少なく、日本から比べると10分の1以下で、皆さん苦しい生活を強いられていた【画像⑪】」

ソビエト連邦が崩壊 苦境に陥ったキルギス

もともとは、ソビエト連邦に属していたキルギス。都市や経済はソ連主導で開発されました。しかし1991年、ソ連は崩壊しました。

国が独立することで、キルギスの障害者たちは逆に窮地に立たされたといいます。製造業など主要産業はロシアに流出し、多くの視覚障害者は職を失ってしまったのです。

（キルギスの作業所で働く男性【画像⑭】）

「ソ連時代は、仕事も収入も安定していた。だけど今は仕事がほとんどないし、注文も時々しかない」



（キルギスの作業所の所長）

「ソ連時代は、それぞれの国々から注文を受け、それぞれの国に輸出していた。だがソ連が崩壊したため受注がなくなり、仕事がキルギス国内に限られ困り始めた」



「昔は200人がここで働いていたけど、今は10人しか働いていない」

工場は廃墟と化した 職場がなくなる中で

200人もの視覚障害者が、自動車の部品を作っていた工場です。今は廃墟と化しています【画像⑮⑯】。



現在のキルギスにおける視覚障害者の就労率は、僅か2％。働き口を失ってしまった多くの視覚障害者は、家に引きこもるしかなくなってしまったのです。

竹内さんが支援してきたのは、そんな視覚障害者たちが再び社会に出るための訓練学校です。この年の5月、その学校が新たにオープンしました。



（エリヌーラ代表）

「竹内さん、竹内さん、こんにちは～」

実は、竹内さんがキルギスを訪れるのはこの時が初めて。みな、支援を続けてくれた竹内さんが来るのを心待ちにしていました。



（あいさつ）

「このリハビリセンターは、竹内昌彦さんの支援のお陰で開校した。竹内さん、松田さんには本当に感謝しています」



（竹内昌彦さん）

「『日本人の盲人で1人くらいは、海外の視覚障害者を応援できる人がいてもいい』と思いました。助け合って、素晴らしい人生を作って頂けると嬉しいです。皆さんのより一層の幸せを願っております」

教育で「閉ざされた、皆の未来が開ける」

新たな訓練学校は、集合住宅の1階に完成しました。かつては冷暖房もない、狭い作業所の一室で活動していました。今度は、整った設備でより多くの視覚障害者を受け入れられます。

社会的な自立を目指して、訓練生はキルギス全土から集まります。



（点字講師 グルム・カシィムバエヴァさん）

「点字をマスターすれば、皆進学できるようになる。そうすれば皆の将来も開けてくる」

訓練の期間は、1人につき5カ月です。内容は、点字やパソコンのほかに料理の訓練などもあり、目が見えなくても自立した日常生活ができることを目指します。



更には語学も・・・生徒たちは母国語のキルギス語、ロシア語だけでなく、英語もマスターします。

（教員）

「英語を学ぶことで世界が広がり、アメリカで勉強したいという仲間も出てきた」



（竹内昌彦さん）

「ものすごそりゃ違ってくるよ。教育・訓練などを受ける・受けないは、障害が重い程価値が高い。そういう人にどれだけ応援できるか」

日本からの思いのこもった寄付で作られた、視覚障害者のための訓練施設。ここでの経験で、大きく人生が変わった人がいました。



【第4話】「ただ願いがあるとしたら、妻子の顔を一度見たい」は、9月13日配信予定です。



