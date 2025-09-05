命の物語…「私は不幸じゃない」難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者が教えてくれた“生きる意味”【作者に聞く】
電車やバスでの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはいかがだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介。
幼いころから絵を描くことが大好きだった漫画家のアヤさん(@aokitajimaru)。現在は看護師・看護学生向けの総合Webメディア「ナース専科」で、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は、過去にウォーカープラスで好評だった2作品を紹介するとともに、作者に制作秘話を聞いた。
末期がんでシングルマザーのBさんには愛娘がいた。術後も定期的に入院していたため、Bさんの母が娘を連れて面会に来ていた。Bさんは看護師には明るく振る舞っていたが、病状は次第に進行し、母や娘との面会も途絶えてしまう。娘を育ててくれている母には何も言えず、Bさんはこの世を去った。
■「私は不幸じゃない」ALS患者が教えてくれた“生きる意味”
慢性期病院に、ALS患者のMさんが入院してきた。顔と指がわずかに動く程度で、日常生活動作はすべて介助が必要な状態。看護師はMさんとのコミュニケーションの取り方に悩んでいた。しかし、Mさんは視線入力装置を巧みに使い、インターネットでの買い物も難なくこなす。そして、Mさんはパソコンの画面に「私は不自由だけど不幸じゃない。むしろ、病気になって感謝すらしている」と自身の思いを表示した。Mさんとの出会いは、看護師の価値観や看護観を根底から打ち砕くものだった。
■「双方の気持ちを伝えるために」作者が明かす制作の苦労
アヤさんは、これらの作品を描く上で苦労した点について語る。
「自暴自棄になる患者さんの気持ちも、娘のそばにいたくても孫を守る責任があるためそうもいかないお母様の気持ちも、どちらも理解できます。双方の気持ちを読者にうまく伝えられるように、表情や雰囲気の描写にこだわりました」
「ナース専科」で連載している漫画は、実際に看護師から募集したエピソードばかりだ。アヤさんが描く、命に向き合う看護師たちのリアルな物語をぜひ読んでほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
