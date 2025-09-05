BE:FIRST、新曲「空」のMVティザー映像公開！『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』課題曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、8thシングル「空」のMVのティザー映像を公開した。

■ティザー映像には、アパート、電車、コンビニ、部屋などが

「空」は、『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』の課題曲として書き下ろされた楽曲。

今回公開されたティザー映像には、アパート、電車、コンビニ、部屋などが映し出されている。なおMVは、9月15日0時にプレミア公開される。

「空」は、他にもBESTY（BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した空の映像・写真とワールドツアーで回った世界各地の空で繋いだリリックビデオや、メンバーそれぞれの個性あふれる歌唱が楽しめるレコーディングビデオ、プレデビュー4周年を記念し、4年間＝1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ「空 -1461days-」といった映像も公開中。

SKY-HIと数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTA、そしてソングライター・LOARのよるコライトで制作された「空」は、常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。コーラスディレクターにはゴスペラーズの黒沢薫が

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【画像】BE:FIRST最新ビジュアル