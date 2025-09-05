この記事は2025年4月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。

今ではすっかりおなじみになったキムチ鍋やスンドゥブチゲなどの韓国風のピリ辛の鍋。しかし、辛いものが苦手な人や小さなお子さんがいるご家庭では、いくら辛い鍋を食べたくても食卓に並べることは難しいでしょう。

そんな場面で、パール金属の「三食鍋」が活躍しそうな予感です。鍋に仕切りがついているので、それぞれの好みに合わせた鍋料理を作れるキッチンアイテムです。

パール金属 鍋 三食鍋 28cm IH対応 ふっ素加工 ガラス蓋付 火鍋 韓味家 HC-87 4,260円 Amazonで購入する PR PR 8,430円 楽天で購入する PR PR 6,780円 Yahoo!ショッピングで購入する

一つの鍋で三つの料理を同時に

本商品を製造するパール金属は、新潟県で主にフライパンなどの金属製台所用品などを製造する会社。本商品は自宅で本格韓国気分を味わってもらうことをコンセプトにした韓味家シリーズの鍋です。

「三食鍋」は、鍋を三等分に区切る仕切りがついているので、一つの鍋で三つの料理を同時に作れます。

これならキムチ鍋と水炊きと寄せ鍋といった、それぞの好きな鍋料理を同時に作れるので、辛い鍋料理が食べたい人も他の人に遠慮せずに鍋料理を楽しめますね。

IHやガス火などの幅広い熱源に対応

「三食鍋」は、IHクッキングヒーターやガス火などの幅広い熱源に対応しています。キッチンではIHを使って、食事の時は卓上でカセットコンロを使用するなど、柔軟な使い方ができるのもうれしい！

本商品のサイズは28cm。このサイズの鍋の大きさなら4〜6名の家族での食事や大人数で食事会など、幅広い場面で活躍してくれそうです。

軽くて扱いやすいアルミ製の鍋な点もうれしいポイントですね。

フッ素加工でお手入れも楽々

蓋はガラス製なので調理中にも鍋の様子を確認でき、つまみの溝部分に菜箸が置ける仕様になっています。こういった細かいポイントもありがたい…。内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいフッ素樹脂加工です。

鍋料理以外にもカレーの甘口と辛口を2種類分けて作るなど、工夫次第で食事の楽しみ方も広がりそうな「三食鍋」。これからの鍋がおいしくなる季節に備えて、一家に一つあっても損はなさそうですね。

