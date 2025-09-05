日経225先物：5日22時＝60円高、4万3130円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては111.25円高。出来高は5332枚となっている。
TOPIX先物期近は3108.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43130 +60 5332
日経225mini 43125 +55 80067
TOPIX先物 3108.5 -1 5959
JPX日経400先物 27920 -30 223
グロース指数先物 770 +1 417
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3108.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43130 +60 5332
日経225mini 43125 +55 80067
TOPIX先物 3108.5 -1 5959
JPX日経400先物 27920 -30 223
グロース指数先物 770 +1 417
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース