　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては111.25円高。出来高は5332枚となっている。

　TOPIX先物期近は3108.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.19ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43130　　　　　 +60　　　　5332
日経225mini 　　　　　　 43125　　　　　 +55　　　 80067
TOPIX先物 　　　　　　　3108.5　　　　　　-1　　　　5959
JPX日経400先物　　　　　 27920　　　　　 -30　　　　 223
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　+1　　　　 417
東証REIT指数先物　　売買不成立

