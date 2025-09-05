2025年10月31日（金）までの期間限定で、北海道北広島市は、人気キャラクター『ムーミン』と北海道を代表する銘菓『白い恋人』がコラボレーションした『ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶入 WINTERデザイン』を、ふるさと納税返礼品として受付しています。

北広島市は、1968年に北欧フィンランドのタピオラ地区をモデルに都市開発が行われ、今もフィンランドに似た街並みが広がっています。他方、フィンランドを代表するキャラクター・ブランドで、日本でも人気の『ムーミン』もまた、自然との共生や、心を育む文化や教育など、フィンランドの文化やライフスタイルが作品に包摂されており、北広島市の目指す方向性と一致しています。

そのため、『ムーミン』のライセンスを管理する『ライツ・アンド・ブランズ社』と、2024年8月に包括連携協定を締結し、ふるさと納税返礼品に係る取組を皮切りに、“世界で一番Well-beingなまち”を目指そうとしています。

画像：株式会社サイバーレコード

『ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶入 WINTERデザイン』は、香ばしく焼き上げたサクサクのラング・ド・シャクッキーに、『白い恋人』のためにブレンドされたオリジナルチョコレートをサンド。

『ムーミン』オリジナルデザインの缶が、とても可愛いですね！

詳細情報

ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶入 WINTERデザイン

北海道北広島市ふるさと納税返礼品

2025年10月31日まで寄附申込受付、2025年12月お届け

北海道Likers編集部のひとこと

北欧フィンランドとの縁を背景に生まれた特別なコラボレーションが実現！

オリジナル缶は、真っ白な雪の中で遊ぶ『ムーミン』のデザインがとても可愛く、食べた後もいろいろな用途で使えそうですね！ 北広島市の返礼品はとても充実しているので、この機会に『ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶入 WINTERデザイン』だけでなく他の特産品もチェックしてみるのもおすすめです◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道北広島市ふるさと納税 】 「ムーミン」×「白い恋人」WINTERデザイン缶が期間限定で受付を開始 - @Press

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

