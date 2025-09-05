© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation, ZDF/arte 2024

セプテンバーはゲームをする。

彼女のいうことはなんでも聞かなくてはいけない。

命令どおりにできなかったら、わたしは命を一つなくしてしまう。

2024年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されて以来、各国の映画祭で賞賛される映画『九月と七月の姉妹』が、2025年9月5日に全国で公開される。デイジー・ジョンソンによる小説を映像化したのは、フランス人俳優として活躍するアリアン・ラベド。長編監督デビュー作にして、ラベドの公私にわたるパートナーでもあるヨルゴス・ランティモスらが生み出した映画ムーブメント“ギリシャの奇妙な波”を継ぐ作品として脚光を浴びた。

映画は15歳の少女の視点から、10か月違いで生まれた一心同体の姉妹、セプテンバーとジュライのいびつな絆を描く。我の強い姉は内気な妹を支配し、互いのほかに誰も必要としないほど強い絆で結ばれている。しかし、オックスフォードの学校でのいじめをきっかけに、姉妹はシングルマザーのシーラと共に、アイルランドの海岸近くにある亡父の家へ引越すことに。新しい生活の中で、2人の関係に不可解な形で変化が生じていく…。

ギズモードでは日本公開を前に、ラベド監督にリモートインタビューを実施。作品に込めた思いや貴重な制作秘話をたっぷりと語ってもらった。

原作者から与えられた自由と母親像へのこだわり

Photo: ヨルゴス・ランティモス 『九月と七月の姉妹』のアリアン・ラベド監督

――とても詩的でありながら、残酷でもあり、美しくもある映画ですね。女性によって描かれた女性の物語だと強く感じました。今作は初の長編監督作だそうですが、デイジー・ジョンソンによる原作のどのような部分に魅了されたのですか？

アリアン・ラベド監督（以下、AL）：まず何よりも、あの複雑な姉妹に魅了されました。デイジー・ジョンソンは私がこれまでに出会ったことのないタイプの作家で、10代の心情や世界を独自の視点で語ることができる人なんです。何気ない日常を出発点にしながら、それを誰もが共感できる形で描き出し、そこからゴシック調の超常的な物語へと昇華させていく、彼女の手法に強く惹かれました。そこで実際に会ってみると、あの小説を自由に扱うことを許してくれたんです。それは本当にありがたいことでした。

――原作を映像化する上で、特にこだわったことはありますか？

AL：原作から最も大きく変更したのは、セプテンバーとジュライの母親であるシーラの描き方かもしれません。映画では、彼女にもっと自由を与え、より深く、複雑な存在として描きたいと思いました。真実味のある描写を目指したかったというか、「良い母親でも悪い母親でもない、ただ一人の人間としての母親」を描くことを大切にしたかったんです。私自身は母親ではありませんが、母親を持つ一人の娘として、大人になった今では母親業の大変さも理解できます。だからこそ、映画では彼女に自由を与えたいと思いました。

――シーラ役にラキー・タクラーをキャスティングした理由は？

AL：かなり前に『セックス・エデュケーション』（※Netflixのヒットシリーズ）でラキーのことを見て、印象に残っていたんです。私はあの作品の彼女が大好きで、もっと深い演技もできるはずだと気づいていました。でも、まずは姉妹のキャスティングをして、ジュライに少しでも似ている母親を探すことにしました（※原作にセプテンバーは父親似、ジュライは母親似と書かれている）。

姉妹のキャスティングが決まってから、ラキーに初めて会いました。コーヒーを飲みながら母親業について話したのですが、考えていることがまったく同じだったんです。私たちは同い年で、どちらも子どもを望んでおらず、それをきっかけに意気投合しました（笑）。彼女はシーラという役柄や今作の言語をすぐに理解してくれました。私にとっては、自分以上に作品の世界観を理解してくれる人と一緒に仕事することが大切なんです。私は役者を心から信頼していますし、今作では3人の素晴らしい女優たちに出会えて、本当にラッキーでした。

――男を家に連れ込んだシーラの心の声が聞こえるシーンが、とてもリアルで良かったです。

AL：ありがとうございます（笑）。あれは今作のコメディシーンであると同時に、私にとっては政治的なシーンでもあるんです。あなたがおっしゃったように、これは女性の視点から女性の経験を描いた作品なので、あのシーンは私にとって非常に重要でした。

――セプテンバーとジュライを演じたパスカル・カンとミア・サリアについてもお聞かせください。2人とは、どのように姉妹像を作り上げていったのですか？

AL：私たちは、この家族ならではの言語を見つけることが重要だと考えました。そこで、自分たちで動物的な言語を作り出し、その身体的な表現を深く追求することにしたんです。リハーサルやゲームを通じて、動物的なサウンドを使ってコミュニケーションをとりながら、徐々に共通言語へと仕上げていきました。原作にも書かれている通り、姉妹は似ているわけではなく、それぞれ異なるエネルギーを持っています。でも、身体的な共通点を見つけることで、彼女たちが同じ小さな世界、つまりは家族の世界に生きていると信じられるようにしたんです。

――監督として演出する際に、俳優としての経験が役立ったことはありましたか？

AL：俳優としての自分が思う理想の現場を目指しました（笑）。それに、私にはダンサーとしての経験もあるので、シーンに取り組む時は心理的な背景から入るよりも、身体を動かしながら状況として捉える方が好きなんです。彼女たちにもそのアプローチを伝えたところ、楽しんでくれたようでした。まずは登場人物や原作、作品のトーンについて話し合い、彼女たちがどこまで挑戦したいか、どこに抵抗があるかを確認しました。そして、すぐにリハーサルに入り、身体を使ってシーンに向き合っていきました。

――劇中のセプテンバーは、常に妹のジュライを支配しています。でも、それは彼女の恐怖心や不安な気持ちの裏返しであるような気もしました。監督はセプテンバーというキャラクターをどのように捉えていましたか？

AL：おっしゃる通り、あの姉妹の間では、セプテンバーの方がジュライよりも世界を恐れているように思います。ジュライは世界に魅了されていて、そこに向かっていく強い願望を抱いていますが、セプテンバーは世界を深く恐れているんです。人は恐怖を感じると、無意識のうちに攻撃的になったり、暴力的になったりします。だからこそ、セプテンバーは一見すると強く見えるかもしれませんが、実は誰よりも世界を怖れているのかもしれません。

――映画を観ていると、姉妹と母親それぞれの中に、認めたくはないけれど自分自身にも存在しているような部分があると感じました。

AL：私の目標は、観客があの3人全員の中に自分を見いだしてくれることだったので、あなたの感想はとてもうれしいです。私たちはセプテンバーとジュライとシーラを少しずつ混ぜ合わせたような存在だと思うんです。今作ではそれぞれのキャラクターに、私たちの中にある極端な側面を込めました。私にとってセプテンバーは、私たちの中の暗い部分です。恐怖を感じ、攻撃的で、暴力的で、不安でもある。優しさや思いやり、愛もあるけれど、それは時に破壊的な形で現れるんです。家族愛にも、そういう側面はあり得ますよね。セプテンバーは、まさにそれを体現している存在なのです。

女性と男性の意識の違いを痛感したエピソード

――本作をフィルムで撮影した理由は？

AL：まず何よりも、フィルムの方が圧倒的に美しいからです。それに、フィルムにはとてもオーガニックな魅力があります。身体性を重視する私にとっては、髪の湿り気や汚れなど、あらゆるテクスチャーがとても重要で、それらすべてが私の美学であり、言語でもあるんです。

また、イメージを“プロデュースし過ぎない”という考え方も大切にしています。今の社会では、スマートフォンなどを使って、私たちは常にイメージを作り込んでいるように感じます。よりミニマルなものに回帰する上で、フィルムは最適な媒体なんです。

――ジョニー・バーンによる音楽も作品の世界観にぴったりでした。彼にはどのようなリクエストをしたのですか？

AL：ジョニーとは以前、短編映画で一緒に仕事をしたことがあるのですが、本当に才能豊かな人なんです。オスカーも受賞されていましたが（※『関心領域』でアカデミー賞音響賞を受賞）、私は彼の作品の大ファンです。今作では、いわゆる“音楽”というよりも、“音そのものが音楽的になる”ことを追求したいと思いました。彼は自然の音を歪ませてゴシックな雰囲気を生み出すのが得意なんです。奇妙で現実離れした空気感を作るには、エフェクトよりも“音”そのものが優れたツールだと思います。

それに、今作はとてもフィジカルな作品なので、音を通して表現した方が面白いと思いました。音は観客に直接届くものです。頭で理解する必要はなく、痛みとして、あるいは心地よさとして、身体に響くんです。ジョニーは大袈裟なことも新しい挑戦も恐れない型破りな人なので、まさに適任でした。

――長年にわたって俳優として活躍してきて、なぜ監督になろうと思ったのですか？

AL：実は監督になりたいと考えたのは、初めて映画に出演した時でした。26歳とかなり遅かったのですが、アティナ・ラヒル・ツァンガリ監督の『アッテンバーグ』（2010）で映画デビューした時に、「私もあの仕事をやってみたい」と強く感じたんです。

俳優業は最高の映画学校です。さまざまな監督と仕事ができて、現場で過ごす時間が長いので、映画制作の現実を容易に肌で感じられますから。とはいえ、初めて短編映画を手がけたのは35歳でしたから、とても長い時間がかかりました。また、ずっと観客として感じていた、女性の描かれ方への物足りなさも、私が監督を目指した理由のひとつです。私の中には、これまでとは違う形で女性の物語を描きたいという、ある種の切迫感があるんです。

――実際に長編映画の監督を務めてみて、いかがでしたか？

AL：映画界でのキャリアが長いので撮影現場にも慣れていますし、そこまで新しい体験には感じられなかったかもしれません。みんなと現場で仕事できるのはうれしかったですが、私にとっては編集がつらかったです。撮影が終わって一人で編集していると、大きなパーティーの翌日のような気分になるんです。それが何日も続くんですよね（笑）。

私は映画において、“監督は何者でもない”という事実がすごく好きなんです。映画は集団で作るアートであり、監督一人では何もできないのに、なぜ監督だけが神のように崇められてきたのか、正直よくわかりません。一つの物語を伝えるには、関わるすべての人々の才能が必要ですし、それこそが映画の素晴らしさだと思っています。

――姉妹が映画『シャイニング』のシーンを再現するオープニングが印象的でした。今作で何かインスピレーションを受けた作品はありますか？

AL：重荷になってしまう気がしたので、特に参考にした映画はありませんでした。だからこそ、あのファーストシーンになったような気がします。あれは私にとって、“偉大な男性監督たち”の存在を認めると同時に、自分らしい作品を作るために、それを手放す手段でもありました。ある意味、“パパを殺す”ためのシーンというか。

それに、あのシーンは姉妹と母親の世界に一気に引き込んでくれます。彼女たちのユーモアや闇、支配関係などがすでに存在していて、とても効率的に作品の空気感を伝えられるシーンです。もちろん、『シャイニング』は大好きな映画ですが、あのシーンは、一般的に男性向けとされるジャンルの映画を自分が監督することを許すための一歩でもありました。「私は前に進むんだ」という、ちょっとした宣言のようなものです（笑）。

――世界中で今作を上映してきて、何か印象に残ったリアクションはありましたか？

AL：そこまで驚いたことはなかったけれど、女性と男性の受け止め方には違いを感じました。もちろん、人にもよりますけどね。でも、特に年配の男性の反応には違いがありました。フランスでQ&Aセッションをした時に、とても興味深い質問をされたんです。ある男性が、「どうして男性の登場人物に、もっと出番を与えなかったんですか？ 彼女たちを助けてあげられただろうに」って。

――うわ…

AL：でしょ（笑）。私もびっくりでした。まさにそれがフィクションの世界における、私たち女性の描かれ方だったんだよ…と思いました。女性しか出てこなくて、男性が道具のように扱われる作品は珍しいんですよね。今作では男性が利用される立場に置かれていて、それが一部の男性を不安にさせるんだと思います。どこに自分を投影すればいいのかわからないんでしょうね。

――「やっと私たちの気持ちがわかったでしょ？」という感じですか？

AL：まさに、それが私の返事でした（笑）。突然マイノリティになるって、こういうことなんでしょうね。今作が一部の男性を不安にさせることができてうれしかったです。

Photo: ヨルゴス・ランティモス

――監督は今作を撮るにあたって、お母さんに「自伝的な映画ではない」と伝えたそうですね。

AL：そうなんです（笑）。母にはプロデューサーよりも先に脚本を読んでもらいました。脚本には自分の経験も取り入れたので、母や姉妹の許可も取っておきたかったし、決して復讐などではないということは明確にしておきたかったんです。私は今41歳なので、傷ついたことは乗り越えました。でも、自分の経験を利用したという事実は認めて、そこに関わるすべての人と折り合いをつけておきたかったんです。彼女たちは快く受け入れてくれました。

――映画を観たご家族の感想は？

AL：母親なので、気に入ってくれたと思います。実は母も姉妹もカンヌに一緒に来てくれたのですが、とても感動していました。私の後ろの席に座っていて、振り返ったら泣いていたんです。これまでにないほど長いハグをして、とても美しい思い出になりました。

――今後のご活躍も楽しみです。監督業と俳優業を続けていくのですか？

AL：どちらも続けたくて、それが今の目標です。これから数ヶ月は俳優として、3つの作品に出演する予定です。でも、そのあとは自分自身の作品制作に戻りたいと思っています。ずっと前から温めているアイデアがあるので、集中して取り組むつもりです。

――近年は女性監督の活躍が脚光を浴びている一方で、まだ十分とは言えない現状もあります。この時代に女性監督であることを、どう受け止めていますか？

AL：10年前に比べれば、状況は少しずつ良くなっているのでしょう。でも、自分の置かれている立場は理解しています。つまり、多くの女性監督と同じように、私も高予算の作品を簡単に作れるとは思っていません。男性監督と女性監督の間には予算面で明確な差がありますし、その差は非常に大きくて、まだ克服すべきこと、戦わなければならないこと、与えなければならないことがたくさんあります。

それでも私は楽観的です。だって、それはあらゆるマイノリティに共通する現実ですよね。私たちは映画界におけるマイノリティですから。残念ながら、女性は自分の立ち位置を確立するために、男性以上に戦う必要があるんです。でも、私は戦い続けたいと思っています。

――今作を楽しみにしている日本の映画ファンに伝えておきたいことはありますか？

AL：いつもQ&Aセッションをする時に観客に伝えていることなのですが、あまり考え過ぎず、この映画のフィジカルな体験に身を任せてみてほしいです。私は日本の文化が大好きなので、いつか行ってみたいです！

『九月と七月の姉妹』は2025年9月5日(金) 渋谷ホワイトシネクイント、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国ロードショー。

