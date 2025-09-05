DeNA¡¦º´¡¹ÌÚÀéÈ»¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¡¡3Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¤Ë¡Ö¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA7¡½6¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Ï5Æü¡¢ËÜµò¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢7¡½6¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£5²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¡Ê31)¤¬¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î22Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£5²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î´äÅÄ¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¡¢1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤ò¥·¥å¡¼¥È¤ÇÅê¥´¥í¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÆ£¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤³¤Î¹¥Åê¤¬6²ó¤ËÅû¹á¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¡¢ÂåÂÇ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î·è¾¡ÃæÁ°ÂÇ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÅû¹á¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Î®¤ì¤ò¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤µ¤»¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í×µáÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤éDeNA¤Ë°ÜÀÒ¸å2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢2°Ì¤Îµð¿Í¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤Îº¹¤Ï0.5¥²¡¼¥àº¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°ìÀï°ìÀïÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£