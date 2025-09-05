こんなの欲しかったァァッ！【ユニクロ】大人に似合う♡「シャレ見えシャツ」

きちんと感があり、洗練された雰囲気をまとえるシャツ。秋に向けて買い足すなら、一点投入でシャレ見えが狙える【ユニクロ】のシャツがおすすめ。きれいめながらも一癖あるデザインで、センスのよさを底上げできる予感。着回しが利くので秋コーデで活躍してくれるはず。

トレンドのショート丈シャツでこなれコーデに

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ」\3,990（税込）

きちんと感がありながら、トレンドのショート丈がこなれた雰囲気も漂わせるシャツ。ふんわりとしたボリューム袖も女性らしいアクセントに。パンツやスカートと合わせたシンプルなワンツーコーデのほか、ベストやカーディガンとのレイヤードスタイルなど、さまざまな着こなしを楽しめます。

アウトドアにも◎ 程よくカジュアルなオーバーサイズシャツ

【ユニクロ】「ユーティリティオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

「トレッキングシャツやフィッシングシャツの要素を融合させて作り上げた」（公式サイトより）というオーバーサイズシャツ。フロントにはヨークフラップがあり、ポケットから物が落ちにくくなっています。Tシャツやタンクトップに羽織るのもおすすめで、アウトドアシーンでも活躍する予感。ダークグレー・ブラック・カーキという、大人に似合うシックなカラー展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M