Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¡½é¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¸ø±é¤Ë´¶³´¡Ö²ÎÍØ³¦¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡ÖÊ¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¡£²£°£²£µàÂç°ìÈÖá¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡×¤Ç¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤µ¤ËÂç°ìÈÖ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡£
¡¡Ìó£´£°£°£°¿Í¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢ÌæÉÕ¸Ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö±é²Î²Î¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÌ±ÍØ²Î¼ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îº²¤òº£Æü¤³¤³¤Ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹ñµ»´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª¶Ê¤Ç¡¢Â¼ÅÄ±ÑÍº¤µ¤ó¤Î¡ÖÃË¤ÎÅÚÉ¶¡×¡¢»°¶¶ÈþÃÒÌé¤µ¤ó¤Î¡Ö°ìËÜÅáÅÚÉ¶Æþ¤ê¡×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤«¤é¡ÖÆ½±Û¤¨¡×¡ÖÅ·ÎµÎ®¤·¡×¡¢¸ÔÎ¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î¡ÖÎ¹òí¡×¤Ê¤É²û¤«¤·¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤Áê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢àÌ±ÍØ²Î¼ê¡¦Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤á¤È¤·¤Æ¡ÖÆîÉô¤è¤·¤ã¤ìÀá¡×¡ÖÁêËÐ¿Ó¶ç¡×¡ÖÆîÉôµíÄÉ±´¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡Ö¾¢¡Á¤¿¤¯¤ß¡Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÆîÉôÀæ¤·¤°¤ì¡×£¹·î£µÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ª¤¤¤é¤Îº×¤ê±´¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ê¤ÉÁ´£³£µ¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¹ñµ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ë´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ïµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¡×¤È´¶¼Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÊÁêËÐ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤ä¤¸¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹ñµ»´Û¤Ë¤ÏÎòÂå²£¹Ë¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â²ÎÍØ³¦¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£