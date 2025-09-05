「THE LAST PIECE」最終審査進出者10人／写真提供：BMSG

【モデルプレス＝2025/09/05】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。9月5日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.11が配信され、最終審査に進出する10人が決定した。

◆「THE LAST PIECE」最終審査進出者決定


14人の参加者たちは7人2チームに分かれて6次審査となる「ガチプロ審査＝VSアーティスト審査」にて、BE:FIRST（ビーファースト）の新曲『Secret Garden』を課題曲に、BE:FIRSTと“対決”する形でパフォーマンスに挑んだ。今回はその審査を経て、14人から最終審査に進む10人が決定する形となった。1番目にMVPとして名前を呼ばれたのはKANON（カノン）。SKY-HIは「歌唱とダンス、パフォーマンスでBE:FIRSTに挑戦状をたたきつけるようなパワーを感じたのはやっぱりKANONでした」と絶賛し、KANONも「5年後10年後にどんなアーティストになっているだろうということを考えることがすごく多かったのでそういうことの解像度を自分の中で高めていったことが今回のいいパフォーマンスに繋がったんじゃないかと思っています」と自己分析していた。

その後、SKY-HIはKEI（ケイ）、ADAM（アダム）、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、RAIKI（ライキ）、KANTA（カンタ）、YUTA（ユウタ）、GOICHI（ゴイチ）、TAICHI（タイチ）の順に名前を呼び、10人が最終審査に進出。AOI（アオイ）、HAL（ハル）、REN（レン）、RYOTO（リョウト）はここまでとなり、参加者たちは涙ながらに別れを惜しんでいた。以下、最終審査に進む10人のプロフィール。

◆最終審査進出者10人プロフィール


◆ADAM


生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP

◆GOICHI


生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP

◆KANON


生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP

◆KANTA


生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP

◆KEI


生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ

◆RAIKI


生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ

◆RUI


生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ

◆TAICHI


生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP

◆TAIKI


生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP

◆YUTA


生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP

◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」


BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。

本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）

