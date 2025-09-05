BE:FIRST、8thシングル「空」MVティザー映像公開
BE:FIRST / 空 -Teaser-サムネイル
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、9月5日に出演したテレビ朝日「ミュージックステーション」で披露した8thシングル「空」のMusic VideoのTeaser映像を公開した。
【動画】公開されたBE:FIRST「空」MVティザー映像 BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。 作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。 常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。 また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。 今回公開された映像は「空」Music VideoのTeaser映像だ。アパート、電車、コンビニ、部屋などの場面から一体どんなMusic Videoになっているのか。公開は9月15日0時よりBE:FIRST公式YouTubeチャンネルからプレミア公開が予定されている。 「空」は他にもBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した空の映像・写真とワールドツアーで回った世界各地の空で繋いだLyric Videoや、メンバーそれぞれの個性あふれる歌唱が楽しめるRecording Video、プレデビュー4周年を記念し、4年間=1461日のBE:FIRSTの軌跡を繋いだ「空 -1461days-」と様々な映像も公開中だ。