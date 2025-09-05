BMSG『THE LAST PIECE』ファイナリスト10人発表 MVPは「BMSGが考えるアーティストの理想的な在り方を体現」【プロフィール掲載】
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#11」が、5日に配信された。最終審査に進んだファイナリスト10人が発表された。
【ソロカット】プロアーティストのオーラ！BMSG『THE LAST PIECE』参加者
同話では、6次・VSアーティスト審査後、SKY-HIが発した「最後『At The Last』、歌おうぜ！」の言葉どおり、14人の参加者とSKY-HIで「At The Last』」を披露した。
その後、結果発表に。6次・VSアーティスト審査のMVPはKANONだった。SKY-HIは「特にKANONがすばらしかったです。好戦的な意味ではなく、アーティストの在り方として、歌唱とパフォーマンスでBE:FIRSTに挑戦状をたたきつけるようなパワーを感じたのは、KANONでした」とし、「努力の姿勢、誠実さとか、BMSGが考えるアーティストの理想的な在り方を体現していると思います。あなたと出会えてうれしいです」と賛辞を送った。
KANONに加え、KEI、ADAM、RUI、TAIKI、RAIKI、KANTA、YUTA、GOICHI、TAICHIの計10人が最終審査に進むことが決定した。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信している。
【『THE LAST PIECE』ファイナリストプロフィール】
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENT
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
■KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP
■KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ
■RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ
■TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
■YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる 眉毛もウェーブできる 飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP
【ソロカット】プロアーティストのオーラ！BMSG『THE LAST PIECE』参加者
同話では、6次・VSアーティスト審査後、SKY-HIが発した「最後『At The Last』、歌おうぜ！」の言葉どおり、14人の参加者とSKY-HIで「At The Last』」を披露した。
KANONに加え、KEI、ADAM、RUI、TAIKI、RAIKI、KANTA、YUTA、GOICHI、TAICHIの計10人が最終審査に進むことが決定した。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信している。
【『THE LAST PIECE』ファイナリストプロフィール】
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENT
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
■KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP
■KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ
■RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ
■TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
■YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる 眉毛もウェーブできる 飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP