藤井風『Mステ』初出演で圧巻サプライズ連発 渋谷生中継→3つ目サングラス、まさかの2曲目歌唱中に“記者会見”
シンガー・ソングライターの藤井風が、5日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に初出演。サプライズ尽くしでド肝を抜いた。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
番組冒頭、いきなり渋谷からの生中継で、3rdアルバム『Prema』から「Hachiko」（※oはマクロンありが正式表記）を披露。独創的な純白空間から一転、ブラックの衣装に変身し、車の上から歌声を披露した。
六本木のテレビ朝日に移動すると、独創的なスカーフ＆サングラスコーデ。スカーフは頭巾のように被り、サングラスは3つ目だった。タモリと貴重なジャズトークが実現したほか、地元・岡山のドラッグストアの歌を口ずさむサービスもあった。
さらに、事前に知らせていなかった2曲目「Prema」をスタジオパフォーマンス。鍵盤を演奏しながら、途中で弘中綾香アナらの質問に答える、驚きの“記者会見”ステージとなり、「犬派ですか猫派ですか？」「パンツの色何色ですか？」に答え、まさに圧巻だった。
