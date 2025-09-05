プーチン大統領「ウクライナとの首脳会談応じる用意」　ゼレンスキー大統領のモスクワ訪問促すも、「主要な議題で合意は不可能」とけん制

ロシアのプーチン大統領は5日、ウクライナとの首脳会談について「応じる用意はある」と改めて述べ、ゼレンスキー大統領にモスクワ訪問を促しましたが、「主要な議題で合意に達するのは事実上不可能だ」とけん制しました。

プーチン大統領は5日、極東ウラジオストクで開かれている「東方経済フォーラム」の全体会合でウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談について「応じる用意がある」としたうえで「会談を希望する側が場所を指定するのは過剰な要求だ」「最もふさわしい場所はモスクワだ。安全は100％保証する」と述べました。

一方で、プーチン氏はゼレンスキー氏の大統領としての正当性に疑問を呈し、「会談の実施に意味があるか疑問。主要な問題で合意することは事実上不可能だ」とも話しました。

ウクライナ側は、モスクワでの首脳会談の開催呼びかけについて、ロシア側が非現実的な提案で会談を避けていて、戦争終結の意思は見えないと非難しています。

またプーチン氏は、外国の軍がウクライナに展開した場合は「戦闘中に駐留することがあれば、合法的な攻撃対象となる」と警告し、ヨーロッパ諸国などが議論している「安全の保証」については、「ロシアとウクライナの双方に策定されるべき」と述べました。

両国の和平に向けた溝は深く、戦争終結の見通しは依然として立っていません。