6日（土）の天気

台風一過の青空が広がりそうです。西日本を中心に猛烈な残暑となるでしょう。

●西日本・沖縄

朝から晴れて雨の心配はほとんどないでしょう。熱帯夜となるところが多く、最高気温は34℃前後の見込みです。

●東日本

静岡は午後、一部でにわか雨の可能性がありますが、各地で日差しが届くでしょう。5日（金）は30℃に届かなかった関東甲信は大幅に気温が上がりそうです。甲府は9℃上がって36℃の見込みです。

●北日本

青空が広がりますが、北海道は夜は次第に雲が増えそうです。朝の最低気温は東北北部でも20℃を下回るでしょう。日中は30℃前後のところが多くなりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

7日（日）も各地で晴れますが、来週は日本海側で雨の日が続き、10日（水）〜11日（木）は雨の範囲が広がりそうです。9日（火）にかけては猛暑日となるところがあるでしょう。

●新潟〜名古屋

北陸は雨の降る日が多く、関東や東海も10日（水）以降は曇りや雨となりそうです。甲府や名古屋では猛暑日が続き、8日（月）は甲府で38℃の予想です。

●旭川〜福島

北海道と東北北部は7日（日）は雨が降りますが、北海道ではその後、晴れる日が多いでしょう。東北南部は来週、雨の降りやすい日が続きそうです。