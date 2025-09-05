大敗でＶ完全消滅…。広島は５日の阪神戦（甲子園）に１―６で敗れた。

初回で試合が決まってしまった。敵地で初回に打線が１点を先制したが、先発・森翔平投手（２７）が大誤算だった。敵の主砲・大山に満塁弾を浴びるなど、１回だけ打者１０人、５本の長短打などでまさかの６失点。意気消沈のチームはその後、今季１勝４敗と苦手の左腕・大竹に反撃を見せることなく沈黙し、この日の敗戦でリーグＶの可能性が完全消滅した。

以下は試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

――先発・森が初回から崩れた

新井監督 そうだね、初回で（試合が）決まってしまった。ああいう大量失点になったら、（相手）投手も投げやすくなる。（森について）次の登板、見させてもらいます。

――変化球の制球に苦しんでいた

新井監督 高いし、コースも甘いし。ちょっとストライク取るのにも苦労していた感じだった

――初回の攻撃は１番・中村奨の二塁打から

新井監督 （中村）奨成はいいよね。コンスタントに良い打席を作れていると思います

――リーグ優勝の可能性が消滅

新井監督 今は残りの試合も少なくなってきているので、１戦１戦それを全力で頑張りたい。全部終わってから振り返りたいなと思います。