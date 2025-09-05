美人インフルエンサー、水着で美スタイル披露「あこがれのプール朝ご飯」
【モデルプレス＝2025/09/05】クリエイターのおさきが5日、自身のInstagramを更新。水着姿でプールサイドでの朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、水着姿で豪華プール飯
おさきは「あこがれのプール朝ご飯してきました」とプールでの朝食を報告。「朝ご飯なのにピザとかチキンとか出てきてびっくりした」と水着姿でプールに浸かりながら豪華な朝食を楽しむ写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「優雅」「羨ましい」「朝食豪華」「水着似合う」「贅沢な時間」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆おさき、水着姿で憧れのプール朝食を満喫
