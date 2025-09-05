登校そのものが嫌なわけじゃない…小1娘が言えなかった「学校にいけない本当の理由」【ママリ】

ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんの長女は現在小学1年生。入学して2週間経ったある日の朝、急に「おなかが痛い」と言い出します。母子分離の不安を親子で乗り越えたねこじまいもみさん体験談。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『繊細さん長女が泣きながら学校へ行った日々の話』第3話をごらんください。

初めはたまたまだと思っていたのですが、次の日も朝からおなかが痛いとのことで、腹痛を訴える日が続きます。結局、落ち着いてから、一緒に登校していました。すると学校付近になり、いきなり「おなかが痛い」と長女が泣き出します。そして、長女のおなかが痛くなる本当の理由に気づくのでした…。

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

©neko_jima_imomi

学校に行きたくないのではなく、母親と離れることに強い不安を感じていたねこじまいもみさんの長女でしたが、筆者の娘と全く同じ状況で驚きました。



学校に行ってしまえば楽しそうにしているのに、離れるときだけつらいようなんです。これってどうしたら良いのでしょうか…？

