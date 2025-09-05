「鼻血レベルの過激露出で危険すぎる…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《魅惑のバニーSHOT》にファン熱狂

過激だけど、美しい…

『「普段着ファッションなのに露出激しすぎ…！」台湾爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《胸元ざっくり大胆ワンピ》に驚愕』が大きな話題となった、台湾のコスプレイヤー・ハネアメがインスタグラムを更新。

スマホ向けRPG『ブラウンダスト2』に登場するキャラクター 「デイドリーム・バニー（モルフェア）」 のコスプレを披露し、大胆かつ幻想的な姿に仕上げられたショットは、公開直後から大きな注目を集めている。

『ブラウンダスト2』に登場するモルフェアは、夢幻的な雰囲気とセクシーなデザインで人気のキャラクター。その「デイドリーム・バニー」の衣装は、妖艶さと華やかさを兼ね備えた特別コスチュームとして、プレイヤーから高い人気を誇っている。

鮮やかに輝くスパンコールと大胆なカットが施されたバニースタイル。胸元からウエストにかけてのシルエットを強調し、モルフェア特有の魅力を見事に表現。大きなバニーイヤーと煌めくリボンが、幻想的かつ華やかな印象を与え、キャラクターの「夢幻感」を忠実に再現している。

また、手に持ったチェリーがセクシーさと遊び心を一層引き立て、視覚的インパクトを強めている。挑発的な視線や舌を使った仕草など、キャラクター性を超えてハネアメ独自の魅力を加えているのもポイントだ。

SNS上では「完成度高すぎて二次元超え」「過激だけど美しい、まさにモルフェア」「衣装のディテールまで完璧で目が離せない」といったコメントが相次ぎ、国内外のファンを熱狂させている。

ハネアメが披露した「デイドリーム・バニー（モルフェア）」は、豪華な衣装再現、挑発的で妖艶な演出、キャラクター性と独自の表現力が融合した、圧巻のコスプレ作品となった。その存在感は、まさに 「三次元に降臨したモルフェア」 と呼ぶにふさわしい仕上がりだ。

