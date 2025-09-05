『吉本新喜劇座員総選挙2025』山田花子が初の1位獲得 2位と3万4825票差【最終順位一覧】
『吉本新喜劇座員総選挙2025』の開票イベントが5日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われ、結果が発表された。山田花子が初の1位に輝いた。
【集合ショット】『吉本新喜劇座員総選挙2025』上位25人らの顔ぶれ
昨年3連覇を果たしたアキは殿堂入りとなり、今回は不参加。93人が立候補した。上位25人のうち、23人が昨年からランクアップ。7万7777票を獲得した2位の島田珠代を抑え、山田花子が1位に輝いた。投票数は11万2602票だった。
1位に選ばれた山田は「上位やと思てたたんですけど、まさかね」と感激。「座長差し置いて…」とボケると会場は爆笑。また11万票という大記録を打ち立てたことについて「おお！」と山田自身も驚がくしていた。
上位25人に、ランク外座員による世代別じゃんけん大会で勝った5人、そして殿堂入りのアキを加えた31人が、10月31日に開催される『吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜』に出演する。
■『吉本新喜劇座員総選挙2025』最終結果
1位 山田花子
2位 島田珠代
3位 すっちー
4位 酒井藍
5位 清水けんじ
6位 五十嵐サキ
7位 小寺真理
8位 間寛平
9位 千葉公平
10位 吉田裕
11位 森田まりこ
12位 佐藤太一郎
13位 レイチェル
14位 西川忠志
15位 小林ゆう
16位 咲方響
17位 谷川友梨
18位 松浦真也
19位 安尾信乃助
20位 岡田直子
21位 信濃岳夫
22位 諸見里大介
23位 安井政史
24位 ケン
25位 高井俊彦
