¡Ö¤¤¤¯¤·¤ó¤è¡¼¡×¥×¥í½éÌÔÂÇ¾Þ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÐÄÍÁî°ìÏº¤ÎÄù¤á¤Î°ì¸À¤Ë¡¢µåÃÄOB¤¬Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯11¡¼0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¤Î3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ÆÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿º£µÜ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢7·î°ÊÍè¤Î1·³¤Ë¾º³Ê¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËºòÆü¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£4²ó¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¿¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÀÐÄÍ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²¡Ö¤ê¥í¡¼¥É¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬È¯¤¹¤ë°ì¸À¡Ö¤¤¤¯¤·¤ó¤è¡¼¡×¤ÈÀä¶«¤·¤ÆÄù¤á¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥à¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀÐÄÍ¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢DAZN¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤ÎÀÝÄÅÀµ»á¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£