【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が５日発表した８月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比２・２万人増だった。

前月（７・９万人増、改定後）から伸びは減速し、市場予想（７・５万人増）を大きく下回った。雇用情勢の悪化が加速しつつあり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が強まりそうだ。

失業率は４・３％と前月からわずかに悪化した。インフレ（物価上昇）に影響を与える平均時給は前年同月比３・７％増と前月（３・９％増）から縮小した。

前回７月の雇用統計では、就業者数の伸びが市場予想を大きく下回り、過去分も大幅に下方修正されるなど労働市場の冷え込みに対する懸念が広がった。今回はトランプ米大統領が「不正操作」だとして前任の労働統計局長を解任して以来、初めての雇用統計で、市場の注目が集まっていた。

ＦＲＢのパウエル議長は８月、「ジャクソンホール会議」での講演で、「雇用の下振れリスクが高まっている」と述べ、早ければ９月にも利下げに踏み切る可能性を示唆した。市場では、ＦＲＢが９月１６、１７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０・２５％利下げすることが確実視されている。